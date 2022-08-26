Томск, , 14:01 — REGNUM В школах Томска бесплатное горячее питание за счёт бюджета получают 26 тыс. учеников начальных классов и 7 тыс. детей льготных категорий. Об этом сообщает портал «VTomske» со ссылкой на департамент образования города.

Школьная столовая Https://edu.gov.ru

По словам руководителя ведомства Максима Савенкова, стоимость горячего завтрака для школьников составляет 73 рубля, обеда — 90 рублей. Нормативы, как отмечается, были проиндексированы почти на десять рублей.

«Также горячее питание получают дети с ограниченными возможностями здоровья за счет областного бюджета и шесть отдельных категорий, которые имеют льготы, в том числе основная категория — дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума», — цитирует портал слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Екатеринбурге стоимость питания вырастет с 1 сентября. Завтрак ученика 1-4 классов теперь обойдётся в 81,2 рубля (на 5,4 рубля дороже, чем в прошлом году), обед — 121,52 рубля.

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