Москва, , 13:59 — REGNUM Утвержденное президентом России увеличение штатной численности вооружённых сил — заметный, но не последний шаг к решению проблемы нехватки личного состава в войсках, отметил 26 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих, до 1,15 миллиона человек.

«В войсках на фронте не хватает людей. Исходно слишком малые численности подразделений, штатное расписание которых сильно перекошено в сторону «железа». Много железа — это хорошо, но для того, чтобы надежно контролировать и зачищать местность, нужны люди — даже если у вас современное оборудование с большими разведывательными возможностями», — отметил эксперт.

Армии необходимо еще по крайней мере 300 тысяч человек, и это будет заметным подспорьем — увеличение личного состава позволит защищать фланги и тылы ударных группировок, добавил Куликовский.