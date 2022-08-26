Сеул, 26 августа 2022, 14:00 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэл Критенбринк, находящийся с визитом в Сеуле, встретился 26 августа с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что глава МИД Южной Кореи выразил озабоченность по поводу «Акта сокращения инфляции», который подразумевает предоставление льгот производителям электромобилей.
Пак Чин отметил, что дискриминационное отношения Вашингтона к южнокорейским компаниям нарушает условия двустороннего соглашения о свободной торговле и принцип Всемирной торговой организации (ВТО).
Южнокорейский дипломат подчеркнул, что компании из Южной Кореи намерены инвестировать в экономику США, добавив, что Сеул присоединился к экономическим инициативам Вашингтона в области торговли, полезных ископаемых, цепочек поставок и полупроводников, а также призвал принять соответствующие меры для решения этой проблемы.
Представители двух стран также договорились усилить координацию с целью предотвращения провокаций со стороны КНДР и поощрения Пхеньяна в случае возвращения за стол переговоров.
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