Сеул, , 14:00 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэл Критенбринк, находящийся с визитом в Сеуле, встретился 26 августа с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Сообщается, что глава МИД Южной Кореи выразил озабоченность по поводу «Акта сокращения инфляции», который подразумевает предоставление льгот производителям электромобилей.

Пак Чин отметил, что дискриминационное отношения Вашингтона к южнокорейским компаниям нарушает условия двустороннего соглашения о свободной торговле и принцип Всемирной торговой организации (ВТО).

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что компании из Южной Кореи намерены инвестировать в экономику США, добавив, что Сеул присоединился к экономическим инициативам Вашингтона в области торговли, полезных ископаемых, цепочек поставок и полупроводников, а также призвал принять соответствующие меры для решения этой проблемы.

Представители двух стран также договорились усилить координацию с целью предотвращения провокаций со стороны КНДР и поощрения Пхеньяна в случае возвращения за стол переговоров.

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