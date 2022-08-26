Москва, 26 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Самолёты Су-24 ВВС Белоруссии могут нести ядерные заряды. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.

Александр Бельтюков Взлет Су-24

Он напомнил, что ранее в Санкт-Петербурге обсуждал с президентом России Владимиром Путиным переоборудование белорусских самолётов под ядерное оружие.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!» — сказал Лукашенко.

Белоруссия готова дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на встрече с Путиным Лукашенко заявил, что беспокоится из-за тренировочных полётов у белорусских границ авиации НАТО, которая способна нести ядерное оружие.

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