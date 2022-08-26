Париж, 26 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «хорошей идеей» футбольный матч между Францией и Алжиром, передает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французский болельщик

Эммануэль Макрон упомянул о возможности футбольного матча между французами и алжирцами, чтобы избавиться от воспоминаний 2001 года.

«Было бы хорошо избавиться от этих воспоминаний», — заявил французский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на недавние высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая не смогла ответить является ли Макрон «другом или врагом» для британских жителей.

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