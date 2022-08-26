Барнаул, 26 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Алтайском крае ведется строительство 11 школ на 3910 учащихся, две из них скоро откроют свои двери для учащихся, сообщает телеграм-канал правительства региона. Одна из школ — в Новоалтайске. Возведено здание учебного заведения, выполнено устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, завершаются отделочные работы, ведется установка технологического оборудования.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Завершено строительство и школы в селе Заводское Троицкого района. Школа рассчитана на 140 учащихся. В двухэтажном здании 11 учебных кабинетов, столовая на 70 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 108 мест и спортзал с душевыми и раздевалками.

В июле прошлого года губернатором края Виктором Томенко было принято решение о необходимости пересчета сметной стоимости соцобъектов. Это позволило не допустить остановки строительства на этом и других социально значимых объектах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2021 года в Алтайском крае планировали начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе — 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных образовательных организаций.

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