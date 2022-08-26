Тбилиси, 27 августа, 2022, 00:38 — ИА Регнум. На улицах столицы Грузии появились баннеры, призывающие ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 26 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Гражданские активисты требуют наказания Иванишвили и других олигархов. На баннерах размещены фотографии Иванишвили и его сторонников — Учи Мамацашвили, Вано Чхартишвили, Отара Парцхаладзе и Давида Хидашели.

Лидеры «Антикоррупционного движения» считают, что единственным решением для спасения имиджа страны является изоляция олигарха.

Сообщается, что ночью баннеры снимают неизвестные лица.

«Это ответ на вчерашние антикиевские и, соответственно, пророссийские стикеры, которые имели место со стороны групп-сателлитов. Несмотря на то, что «Антикоррупционное движение» будет удалено с наших плакатов, оно обязательно продолжит другую антикоррупционную кампанию, она будет с надписями или плакатами», — заявил лидер движения Титэ Геденидзе.

Напомним, что грузинская оппозиция постоянно обвиняет Иванишвили в «пророссийскости» и требует введения против него жёстких санкций.