Москва, , 13:49 — REGNUM Одно из важных отличий военной спецоперации на территории бывшей УССР от Великой Отечественной войны состоит в том, что сейчас большинство граждан страны выступают в роли зрителей, отметил 26 августа в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Кому из наших придёт в голову обвинять Советскую армию в том, что она не бодрячком подкатила к плацдарму, а выдохлась в тяжелейших боях и требовала восполнения ресурса? Никому. А чем ситуация сейчас отличается от той?» — отметил комбат.

Уровень кровопролития, как и уровень сопротивления неприятеля, сопоставимы, и оснащение ВСУ почти не уступает российскому, подчеркнул Ходаковский. Необходимо проводить ротацию, восполнять потери, для всего этого требуется время, отсюда и нужда в оперативных паузах, добавил он.