Ульяновск, , 13:49 — REGNUM В Ульяновской области до конца августа сохранится аномальная жара, температура поднимется до +34 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС.

Зелень на полигоне Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём с 27 по 30 августа сохранится жара +30…+34 градуса. В связи с этим в регионе объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранятся антициклональный характер погоды с отсутствием дождей и слабым ветром, а также чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Спасатели призывают жителей, особенно пожилых граждан и семей с маленькими детьми, по возможности ограничить пребывание на солнце, выбирая для прогулок утренние или вечерние часы. Также следует пить больше воды или несладкие соки, чаще ополаскивать руки и лицо.

Напомним, что в Ульяновской области установлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность), действует особый противопожарный режим, ограничено пребывание граждан в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 по 31 августа ранее прогнозировался оранжевый уровень погодной опасности (опасные погодные условия) с температурой +30…+33 градуса.

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