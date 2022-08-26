Симферополь, , 13:48 — REGNUM Главный бухгалтер «Крымской железной дороги» подозревается правоохранителями в присвоении 10,5 млн рублей. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Преступная деятельность подозреваемой была пресечена в содействии с крымским линейным управлением МВД на транспорте.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

По предварительным данным, женщина подозревается в том, что ещё в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад. За истекший период ей необоснованно было начислено около 10,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о присвоении в особо крупном размере, женщине грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет «Крыминформ».