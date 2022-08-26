Самара, 26 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Самарской области вынесен приговор по факту загрязнения окружающей среды в результате розлива серной кислоты на территории предприятия. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Загрязнение почвы

В суде было установлено, что с января 2019 года по июль 2021 года фигурант уголовного дела, который на момент совершения преступления занимал должность начальника цеха, обнаружил течь сварного соединения днища хранилища серной кислоты, которое располагалось на территории ООО «Алхим».

«Осужденный, достоверно зная о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности после осуществления восстановительного ремонта, не предпринял мер к ее организации и не доложил руководству о произошедшем», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что летом 2021 года в результате аварии произошел розлив серной кислоты, которая хранилась на сырьевом складе предприятия, химическое вещество попадало в почву.

«Таким образом, противоправные действия осужденного привели к загрязнению окружающей среды», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.