Алжир, 26 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили от Москвы и Киева гарантии безопасности для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Мы вчера (25 августа) встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с Зеленским и (президентом России Владимиром) Путиным. Мы получили гарантии безопасности от [киевского режима] и российской стороны», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где Макрон находится с визитом.

Он добавил, что теперь на ЗАЭС «может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена».

Напомним, ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября.

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