Москва, 26 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство в городе Пакш двух новых блоков АЭС. Об этом сообщает ведомство 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

В ведомстве заявили о завершении административной процедуры по рассмотрению заявки на строительство двух новых блоков атомной станции. Росатом займётся их сооружением по российским технологиям.

«Блоки пять и шесть будут установлены на площадке «Пакш-2», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сооружение двух блоков «Пакш-2» в рамках совместного проекта с Россией должно начаться уже в сентябре. В настоящее время идёт подготовка строительной площадки для двух новых ядерных реакторов и зданий второй очереди станции.

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