Кабул, , 13:44 — REGNUM Жители уезда Аргандаб афганской провинции Забуль сообщают о распространении вируса среди домашнего скота. Об этом пишет газета «8 Собх».

Крупный рогатый скот Government-nnov.ru

Местные жители встревожены распространением вируса, потому что, по их словам, лекарства от него пока не найдено.

Этой болезнью уже заразилось 500 коров в кишлаках Кораташ, Багто и Ахтарги этого уезда.

Заболевание, сопровождаемое высыпаниями на шкуре крупного рогатого скота, признано смертельным. Люди утверждают, что применяли различные лекарства для лечения болезни, но улучшений не наступило.

Ранее вспышка такого же вируса наблюдалась в уезде Баграм провинции Парван. Один из животноводов сообщил, что животные погибают в течение недели после заражения этим вирусом.