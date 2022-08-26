Париж, , 13:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на недавние высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая не смогла ответить является ли Макрон «другом или врагом» для британских жителей, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

Лиз Трасс, которая стремится заменить Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии и, следовательно, на посту главы британского правительства, отказалась сказать, считает ли она Эммануэля Макрона «другом или врагом» британцев.

«Великобритания — друг Франции. Если мы не можем сказать, друг мы или враг, нас ждут серьезные проблемы. Британская нация — дружественная нация, независимо от ее лидеров» Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна «мало зависит» от алжирского газа.

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