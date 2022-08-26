Херсон, Бывш. УССР, , 13:42 — REGNUM Один из взятых в плен на херсонском направлении солдат ВСУ обратился к Владимиру Зеленскому с требованием перестать «прикрываться простыми людьми», рассказал 26 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наша страна истребляет нас. Это сложно осознать, но мы — пушечное мясо. Владимир Александрович Зеленский, зачем вы отправляете людей, простых граждан на мясо, на убой? Если у вас что-то с головой, полечитесь», — говорит солдат в видеоролике.

В полях остаются трупы многих служащих ВСУ, их никто не забирает, отметил пленный. Киевский режим отправляет солдат умирать, а помогают им (и по-человечески обращаются) как раз те, кого Зеленский называет «врагами», добавил солдат.