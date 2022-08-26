Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Пропавшие ранее в Петербурге 23-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок нашлись. Об этом 26 августа сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители Марина Каширская © ИА REGNUM

Там отмечается, что их нашли сотрудники правоохранительных органов. О деталях, месте и других обстоятельствах исчезновения и обнаружения ничего не известно.

Напомним, что в социальных сетях распространяли информацию с призывом к поиску 23-летней Алины Крекшиной и четырёхлетней девочки, которая была с ней. Сообщалось, что они пропали в ночь с 24 на 25 августа.

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