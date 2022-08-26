В Петербурге нашли молодую девушку с четырёхлетним ребёнком
Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Пропавшие ранее в Петербурге 23-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок нашлись. Об этом 26 августа сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Марина Каширская ИА REGNUM
Местные жители
Там отмечается, что их нашли сотрудники правоохранительных органов. О деталях, месте и других обстоятельствах исчезновения и обнаружения ничего не известно.
Напомним, что в социальных сетях распространяли информацию с призывом к поиску 23-летней Алины Крекшиной и четырёхлетней девочки, которая была с ней. Сообщалось, что они пропали в ночь с 24 на 25 августа.