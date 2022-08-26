Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Пропавшие ранее в Петербурге 23-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок нашлись. Об этом 26 августа сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Местные жители

Там отмечается, что их нашли сотрудники правоохранительных органов. О деталях, месте и других обстоятельствах исчезновения и обнаружения ничего не известно.

Напомним, что в социальных сетях распространяли информацию с призывом к поиску 23-летней Алины Крекшиной и четырёхлетней девочки, которая была с ней. Сообщалось, что они пропали в ночь с 24 на 25 августа.