Чеджу, Южная Корея, 26 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. С 1 сентября иностранцы, желающие посетить южнокорейский остров Чеджу, должны будут подать заявку на получение электронного разрешения на въезд в Южную Корею K-ETA. Об этом сообщает Yonhap News.

(сс) J. Patrick Fischer Чеджу

Электронное разрешение могут получить жители 112 стран, которые заключили с Южной Кореей соглашение о безвизовом режиме.

Известно, что данная система была внедрена ещё в сентябре прошлого года, однако остров Чеджу, имеющий статус «международного туристического города», был из неё исключен.

Решение о введении системы K-ETA было принято после того, как сотни тайских туристов пытались въехать в Южную Корею через остров Чеджу с целью нелегального трудоустройства.

По данным минюста, в период со 2 по 22 августа на остров Чеджу прибыли 1504 гражданина Таиланда. Из них, во въезде в страну было отказано 855. 15,6% из 649 человек, которым разрешили въезд в страну, исчезли, и в настоящий момент связи с ними нет.