Париж, 26 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна «мало зависит» от алжирского газа, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Ранее президент Франции подвел итоги экономических отношений между двумя странами. Сначала Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не зависит от алжирского газа в контексте резкого роста цен на энергоносители, и в этом вопросе президент настроен решительно.

«Франция мало зависит от газа Алжира, алжирский газ составляет от 8 до 9%. Франко-алжирское сотрудничество вряд ли изменит ситуацию», — резюмировал Эммануэль Макрон.

«У нас не будет проблем, потому что мы не очень зависим от газа. Газохранилища заполнены на 90%. Так что этой зимой для нас все будет хорошо. Проблема возникает на европейском уровне» Эммануэль Макрон

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Франции и Алжира возобновляют «особое и всеобъемлющее партнерство».