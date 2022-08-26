Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашии дети участников батальона связи, который формируется в республике, будут получать стипендию на время учёбы в школе. Соответствующий указ подписал 26 августа глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Меры поддержки членов семей добровольцев батальона «Атӑл» первоначально экстренно обсуждались 15 августа на закрытом совещании правительства. По итогам рассмотрения их утвердил руководитель республики 26 августа. Так, с 1 сентября 2022 года детям-школьникам добровольцев начнут выплачивать стипендию главы Чувашии, её размер составит 2 тыс. рублей. Выплаты будут проводиться ежемесячно.

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Также данное решение коснётся детей военнослужащих, погибших во время спецоперации. Порядок выплаты стипендии будет принят отдельным нормативным документом.

Глава республики Олег Николаев при подведении итогов недели также сообщил, что в настоящее время корректируются нормативные документы, предусматривающие другие меры поддержки детей добровольцев батальона «Атӑл»:

«В частности, это двухразовое питание детей в школе, возможность догазифицировать дом и многие другие вопросы, которые реализовываются в рамках поддержки семьи и детей».

Как сообщало ИА REGNUM , 26 августа стало известно, что единовременную выплату добровольцам батальона связи «Атӑл» увеличат с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

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