Уфа, , 13:36 — REGNUM Музей возвращённых имён намерены открыть в Уфе. Об этом 26 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Карим Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932

Он напомнил, что в республике ведется работа над сохранением памяти, восстановлением исторической справедливости в отношении тех, кто стал жертвами политических репрессий.

Хабиров сообщил, что эти вопросы были рассмотрены на встрече с советником президента, председателем совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым.

«Мы проводим большую исследовательскую и просветительскую работу, увековечиваем память жертв политических репрессий, обеспечиваем доступ к архивам, возвращаем жителям республики забытые имена», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в Башкирии появляются памятники, фильмы, музеи, мемориальные доски.

«Планируем открыть в Уфе музей возвращённых имён, одну из экспозиций посвятим советскому дипломату Кариму Хакимову, знаменитому «Красному паше». Он помогал устанавливать добрые отношения между молодым Советским Союзом и арабо-персидским миром. Но был репрессирован и в 1938 году расстрелян», — заявил Хабиров.

Хабиров предложил Фадееву провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека (СПЧ).

«Будем рады поделиться успешными практиками и готовы обмениваться опытом с коллегами-правозащитниками со всей России», — заявил он.

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