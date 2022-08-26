Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM В Петербурге правоохранительные органы выявили масштабную криминальную схему по незаконной легализации въехавших в Россию мигрантов. За два года группа граждан одной из постсоветских стран за деньги обеспечила фальшивыми документами о постановке на миграционный учет свыше двух тысяч иностранных мигрантов.

Рабочие мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили 26 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, операция по пресечению преступной деятельности была проведена 25 августа сотрудниками полиции Центра «Э» ГУ МВД России совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ России.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья: 50-летнюю индивидуальную предпринимательницу и двоих неработающих мужчин, 1999 и 2000 годов рождения. Причем последний проживал в Петербурге нелегально», — отмечается в сообщении ГУ МВД.

Злоумышленники действовали под прикрытием зарегистрированного ИП с февраля 2020 года. В документы мигрантов вносились заведомо ложные сведения, использовались поддельные печати и оттиски, после чего документы предоставлялись в миграционную службу МВД для постановки на учет. С каждого клиента злоумышленники получали порядка 6500 рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела об организации незаконной миграции проведены обыски по месту жительства фигурантов, а также в их офисе в Транспортном переулке в центре Петербурга. В ходе обысков изъяты 42 банковские карты, системный блок с файлами подготовленных поддельных документов, более 500 бланков документов для иностранных граждан, около 30 печатей, шесть мобильных телефонов, планшет, четыре флэш-карты, кассовый аппарат и денежные средства в размере 1,4 млн рублей.

«Следствие продолжает работу по установлению всех фактов противоправной деятельности данной организованной группы», — говорится в сообщении петербургского Главка МВД.

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