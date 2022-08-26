Южа, Ивановская область, , 13:25 — REGNUM Площадь лесного пожара в Южском районе Ивановской области на утро 26 августа достигла 50 га, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Возгорание обнаружили 25 августа недалеко от населённого пункта Талицы.

«Площадь пожара составляет 50 га. На тушение пожара привлекается 19 единиц техники и 104 человека, в том числе от МЧС России — 10 единиц техники и 39 человек», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Ивтелерадио, на территории Южского района введён режим ЧС. В связи с пожарами отменили все развлекательные мероприятия, в том числе — рок-фестиваль «Взлетная полоса». Также власти района запретили посещение района южских озер.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары уже неделю бушуют в Рязанской области, сложная обстановка — в Ростовской области. Специалисты не исключают поджогов.