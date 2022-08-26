Южа, Ивановская область, 26 августа 2022, 13:25 — REGNUM Площадь лесного пожара в Южском районе Ивановской области на утро 26 августа достигла 50 га, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Лесной пожар
Лесной пожар
Mchs.gov.ru

Возгорание обнаружили 25 августа недалеко от населённого пункта Талицы.

«Площадь пожара составляет 50 га. На тушение пожара привлекается 19 единиц техники и 104 человека, в том числе от МЧС России — 10 единиц техники и 39 человек», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Ивтелерадио, на территории Южского района введён режим ЧС. В связи с пожарами отменили все развлекательные мероприятия, в том числе — рок-фестиваль «Взлетная полоса». Также власти района запретили посещение района южских озер.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары уже неделю бушуют в Рязанской области, сложная обстановка — в Ростовской области. Специалисты не исключают поджогов.