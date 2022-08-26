Каменка-Днепровская, 26 августа 2022, 13:30 — REGNUM Бойцы Росгвардии обезвредили более 200 противопехотных мин «Лепесток» в Запорожской области. Об этом сообщает 26 августа пресс-служба ведомства.
Киевские националисты засыпали минами жилой район в селе Днепровка с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган». Мины представляли большую угрозу для местных жителей.
Сапёры и взрывотехники Росгвардии, соблюдая меры безопасности, разминировали опасный участок. Уничтожено свыше 200 противопехотных фугасных мин типа ПФМ-1С «Лепесток».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, уличённых в работе на ВСУ.
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