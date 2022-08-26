Хельсинки, 26 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны в Киеве, сообщает 26 августа канцелярия финского лидера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Президент республики назначил советника по иностранным делам Яакко Лехтовирту главой миссии при посольстве Финляндии в Киеве с 1 сентября 2022 года», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что ранее он работал в посольствах Финляндии в Токио и Москве, а также в качестве директора отдела по России в министерстве иностранных дел.

Действующий посол Финляндии в Киеве Пяйви Лайне была назначена на должность 1 сентября 2019 года, о ее новых назначениях не сообщается.

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