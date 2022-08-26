Красноярск, 26 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили об ожидающемся в городе сильном ветре.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в центральных районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Горожан призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Напомним, в Красноярске в предстоящие выходные запланировано празднование Дня города. В мэрии обратили внимание на то, что все запланированные на 27 августа мероприятия состоятся при благоприятных погодных условиях. Если их проведение будет невозможно, мероприятия могут отменить или отложить.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер 27 августа прогнозируется также в соседней Хакасии.

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