Москва, 26 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Неудачная попытка пробоя промежуточного барьера в районе $102,50 за баррель привела к локальной фиксации прибыли, в ходе которой Brent подешевела почти на 1,5% по итогам торгов 25 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 25 августа, котировки пытаются вернуться к росту, балансируя в районе психологического уровня $100.

Недавний оптимизм на рынке черного золота подугас — трейдеры уже отыграли намек на возможное сокращение добычи ОПЕК+ и в целом благоприятную отраслевую статистику из США, вышедшую на этой неделе.

Теперь покупателям нужна новая подпитка для сохранения восходящего импульса и нейтрализации медвежьих факторов, которые лишь на время отошли на задний план.

Потенциал роста нефтяных цен по-прежнему ограничен агрессивной политикой ФРС, ослаблением мировой экономики, крепким долларом, а также риском прихода иранской нефти на рынок в случае заключения ядерной сделки.

В контексте Федрезерва до конца торговой недели ожидается корректировка позиций на сырьевых площадках в зависимости от риторики Пауэлла.

Есть ощущение, что независимо от того, что скажет глава ФРС США, инвесторам не хватит ястребиных ноток в его выступлении.

Если так, доллар ждет частичная ликвидация длинных позиций, от которой нефть может выиграть в краткосрочной перспективе. И таким образом завершить неделю над уровнем $100», — считает эксперт.

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