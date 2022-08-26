Волгоград, 26 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Более 850 кубометров бытовых отходов вывезли с участка на границе с новым Ворошиловским кладбищем в Волгограде, сообщает 26 августа пресс-служба администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

На мусорный полигон отправились отходы, оставленные недобросовестными гражданами. Специалисты муниципального «Горэколеса» отмечают, что после зачистки территорий стихийные свалки появляются вновь. Причём нарушителей не останавливают шлагбаумы или другие заградительные конструкции — их сносят, в том числе с использованием тяжёлой техники.

Ранее в Ворошиловском лесничестве была зачищена ещё одна стихийная свалка, с неё вывезли 108 кубометров мусора.