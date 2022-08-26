* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 26 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали родового старейшину в уезде Калафган и увезли его в город Талукан, административный центр провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Fidh.org Арест

Согласно источникам, старейшину зовут Кутбиддин, и он является одним из бывших командиров моджахедов в Тахаре.

Жители уезда Калафган рассказывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при задержании избили его и надели ему на голову чёрный мешок.

Кутбиддин несколько лет занимался гостиничным хозяйством в уезде Калафган.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали под разными предлогами арестовывать, пытать и убивать мирных жителей.