Осло, 26 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил о том, что несмотря на кризис, власти не будут снижать стоимость природного газа странам Европейского союза. Об этом он заявил информационному агентству E24.

Thebarentsobserver.com Нефтедобыча в Норвегии

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«Правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа по фиксированной цене ниже рыночной», — заявил министр нефти и энергетики.

Осланд напомнил, что Европейский союз сам принял решение не заключать долгосрочные контракты с норвежскими компаниями в пользу спотового рынка.

Ранее Reuters писало о том, что специальная военная операция увеличила спрос на норвежские природные ресурсы.

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Как сообщалоИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $3100 за тысячу кубометров.

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