Воронеж, 26 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Существенного снижения доходов населения в Воронежской области не фиксировалось. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в интервью телеграм-каналу «16 негритят» 26 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Александр Гусев

Глава региона отметил, что власти не хотели бы, чтобы люди, работающие в бюджетной сфере, теряли в доходах из-за инфляции, и заявил о планах по индексации зарплат бюджетников.

«Уже сейчас видим, что средняя заработная плата по области выросла на 12,3%, а в городе Воронеже — около 15%. Мы ориентируем все предприятия, чтобы рост заработной платы не был ниже инфляции среднегодовой», — сказал Гусев.

При этом глава региона подчеркнул, что верит цифрам, которые выдает Росстат, и считает их объективными.

«Оказывается, что существенного резкого снижения доходов населения не происходило ни в один из периодов на территории нашей области. Колебания были, но резкого снижения не было», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежский губернатор назвал 50 тысяч рублей зарплатой, которая позволяет жителям региона «не чувствовать себя бедными». При этом, по данным Воронежстата, номинальная средняя зарплата в Воронежской области во втором квартале 2022 года составила чуть менее 46,4 тыс. рублей. Доходы самого губернатора в 2021 году составили 5,5 млн рублей, его супруги — 6,3 млн, как следует из декларации.