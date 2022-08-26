Пенза, 26 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. С целью снижения финансовой нагрузки на жителей и дальнейшего развития бизнеса в Пензенской области не будут увеличивать цены на земельные участки. О принятом решении 26 августа заявил губернатор Олег Мельниченко.

Анатолий Зубанюк Земельные участки

«Стабильные цены позволят с одной стороны стимулировать интерес к приобретению земельных участков по более выгодной цене, с другой — обеспечат стабильный доход регионального и муниципальных бюджетов», — считает глава области.

Цена на земельные участки заморожена до 1 января 2024 года. Данная региональная мера соцподдержки касается земель, находящихся в собственности Пензенской области и участков, на которые не разграничена государственная собственность.

Мельниченко уверен, что заморозка ставок поспособствует формированию потребительского спроса на землю в бизнес-среде.

«Инвесторы начнут охотнее выкупать участки под своей коммерческой недвижимостью — торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания, автомобильными мойками и прочими объектами. А это поможет дальнейшему развитию предпринимательства», — резюмировал губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, ранее доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова заявила, что свой участок и даже летний дом являются залогом возможности летнего отдыха, так как проблемы с поездками на море стали очевидны.

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