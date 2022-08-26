Москва, 26 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Доллар укрепился в пределах 0,5% на торгах 25 августа, закрывшись над уровнем 60 руб., который снова находится в эпицентре внимания после неудачной попытки выхода из диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

geralt Доллар

«Сегодня, 26 августа, пара доллар/рубль сохраняет небольшой восходящий уклон, но по-прежнему испытывает трудности с развитием восходящего импульса.

Тот факт, что ранее котировкам так и не удалось прорвать устоявшийся канал через попытки раскачать диапазон, говорит о возможной неготовности игроков к решительным действиям на данном этапе, и вместо них трейдеры по-прежнему отдают предпочтение выжидательной позиции.

Похоже, до конца августа «спячка» продолжится, но в сентябре волатильность все же должна возрасти, особенно учитывая разговоры о приближении момента перезапуска бюджетного правила.

Нынешняя устойчивость рубля может улетучиться также по причине постепенного замедления экспортных потоков при развитии параллельного импорта, который приведет к увеличению импортных потоков.

В ближайшее время подтверждение пробоя отметки 60 руб. на недельном закрытии несколько улучшит перспективы доллара, но говорить о предпосылках для восходящего пробоя можно будет говорить только в случае превышения зоны 61,70 руб.», — считает эксперт.

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