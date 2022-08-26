Москва, 26 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Боевики двух киевских бригад из-за потерь сбежали со своих позиций в ДНР и Харьковской области, сообщили 26 августа в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск [киевского режима] в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и российская артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ. За последние сутки было поражено десять пунктов управления армии киевского режима и пять складов вооружения.

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