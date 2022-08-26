Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM С начала 2022 года в Санкт-Петербурге оформили 12 323 постановления за неправильную парковку во дворах. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

Двор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники управления по мониторингу каждый день выявляют и фиксируют в автоматическом режиме неправильно припаркованные во дворах автомобили.

Только на текущей неделе уведомления о нарушениях получили 382 автовладельца, 26 из них относятся к юридическим лицам. А с начала текущего года уже выписано более 12 тыс. таких постановлений и 652 из них в отношении юрлиц.

Отметим, что за неправильную парковку во дворах можно получить штраф от 3000 до 5000 рублей, от 5000 до 40 000 — для должностного лица, а для юридического — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом в Петербурге работают также платные парковки. На сегодняшний день они функционируют на 155 улицах города. Петербург готовится расширить эту зону 1 ноября на 153 улицы Адмиралтейского района.

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