Чебоксары, 26 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Чувашии единовременную выплату добровольцам батальона связи «Атӑл» увеличат с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в программе «Итоги недели».

https://cap.ru/ Глава Чувашии Олег Николаев встретился с добровольцами батальона «Атӑл»

Одной из основных итоговых тем стала государственная поддержка участников формируемого в Чувашии именного батальона связи «Атӑл» («Волга»). Первоначально планировалось, что добровольцы получат в виде единовременной выплаты 200 тыс. рублей, которые предусмотрены в республиканском бюджете.

«В ходе общения с ребятами в Оренбургской области, изучив аналогичную практику других регионов, мы приняли решение, что в ближайшее время повысим единовременную выплату до 300 тыс. рублей», — пояснил глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель республики после встречи с добровольцами батальона признался, что «впечатлён обстановкой, боевым духом ребят», которые действуют «слаженно в плане подготовки и переподготовки». По его словам, «командование довольно нашими» бойцами.

Напомним, что в соседней Ульяновской области единовременную выплату добровольцам батальонов «Свияга» и «Симбирск» увеличились с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Первоначально планировалось, что часть средств выплатят из муниципального бюджета Ульяновска, но затем региональные власти отыграли назад и приняли решение о выделении денег из областной казны.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее общественный совет при МВД по Чувашии закупил партию оборудования для добровольцев батальона «Атăл» — рации, зарядные устройства и средства для оказания первой медицинской помощи. Судебные приставы Чувашии передали военнослужащим резиновую обувь, нательное белье и хозяйственные перчатки.

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