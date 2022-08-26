Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Пятеро жителей Ленинградской области задержаны в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. На нескольких садовых участках изъяты составные части оружия и патроны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Как сообщили 26 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски на садовых участках в Сланцевском и Кингисеппском районах Ленобласти.

«Оперативники обнаружили и изъяли тайники с вооружением, в общей сложности 34 составные части оружия и 206 патронов различного калибра. Изъятое направлено на экспертизу», — говорится в сообщении пресс-службы Главка.

В отношении пятерых задержанных жителей Ленобласти, в возрасте от 35 до 55 лет, будет решаться вопрос о привлечении их в качестве подозреваемых по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, у мужчины, который арендовал загородный дом в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти, полицейские изъяли автомат АК-74, пистолет ТТ и 144 патрона различного калибра.