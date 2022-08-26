Кострома, , 13:27 — REGNUM В 22 часа вечера 26 августа в Костроме откроют половину моста через реку Чёрную. Об этом сообщает городское управление благоустройства и дорожной деятельности.

Заасфальтированная часть моста через реку Чёрную в Костроме https://gradkostroma.ru

Две из четырёх полос переправы заасфальтированы. На мосту установили перила, усилили пролётные строения и опоры. Под проезжей частью и тротуарами заменили балки, уложили новые плиты и бетонное основание. Мост будет доступен не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Открыть вторую часть для движения планируется в ноябре 2022 года.

Напомним, работы на переправе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведёт ярославская организация «Мостмонтаж». Сумма проекта составляет 130 млн рублей. Работы ведутся с опережением графика — по условиям контракта сдача объекта должна завершиться до 31 октября 2023 года

Открытие моста имеет принципиальное значение для автомобилистов, так как вместе с переправой в городе ремонтируют путепровод в микрорайоне Юбилейном, что создаёт транспортные трудности.

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