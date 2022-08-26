Самара, 26 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Добровольцы из Самарской области помогают жителям Донбасса. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Волонтеры

Шестеро добровольцев из Самарской области присоединились к волонтерам из других городов России, прошли инструктаж и в составе Волонтёрской роты отправились в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на освобожденные от киевского режима территории б. УССР.

Отмечается, что в числе добровольцев — трое сотрудников АвтоВАЗа.

«Для тольяттинцев точкой прибытия стал Мелитополь. Но сначала добровольцы заехали в Мариуполь, где также оставили гуманитарный груз для организованного здесь волонтёрского центра помощи», — приводит пресс-служба слова депутата Самарской губернской думы Елены Сазоновой.

Сообщается, что после знакомства с центром гуманитарной помощи в Мелитополе волонтёры приступили к работе. В связи с многочисленными просьбами местных жителей в городе была организована выдача телевизионных тюнеров и электроплит.

«Проявить заботу и внимание, поддерживать тех, кто борется за право жить под мирным небом — благородная миссия. Россия оказывает колоссальную помощь и поддержку жителям освобожденных территорий. Наш регион и город не остаются в стороне», — заявила Сазонова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 250 жителей Самарской области работают в городе Снежном Донецкой Народной Республики, помогая налаживать там мирную жизнь.