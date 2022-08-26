Москва, 26 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ оставили боевые позиции у села Новомихайловки в ДНР и у села Дибровного в Харьковской области. Об этом сообщает 26 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что оставили свои позиции и убыли из районов боевых действий бойцы подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке и бойцы 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном.

Это произошло из-за больших потерь и утраты боеспособности подразделений.

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