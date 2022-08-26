Москва, 26 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Установившаяся аномальная жара в странах Европы вызвали бум так называемого «сухого туризма». Из-за обмеления рек, озер и водохранилищ оказались на поверхности древние артефакты, сообщили 26 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рис. 7. Карта Европы со странами и столицами

В Сербии снижение уровня воды в Дунае обнажило остовы 20 военных кораблей Третьего рейха, затопленных в 1944 году. В Испании в водохранилище Вальдеканьяс засуха обнажила Гуадальпераль, доисторический дольмен, а в реке реки Тибр — баржу времен Второй мировой войны.

Уровень водохранилища в Великобритании стал таким низким, что обнаружились руины валлийской деревни, затопленной в XIX веке. На Рейне в Германии приостановлены речные круизы. Во Франции в некоторых местах почти полностью высохли участки реки Луары.

По данным Еврокомиссии, засуху в 2022 году называют самой сильной за последние 500 лет. Прогнозируется, что аномальная жара продлится в Европе до ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за дефицита воды в ряде европейских стран бассейны в туристических зонах не наполняют бассейны, а душевые на пляжах — закрывают.

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