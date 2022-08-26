Воронеж, 26 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев считает, что заработной платы в 50 тысяч рублей в Воронеже достаточно для достойной, безбедной жизни. Об этом он заявил в интервью телеграм-каналу «16 негритят» 26 августа.

40.мвд.рф Зарплата

«Я считаю, что больше 50 тысяч рублей — это зарплата, которая позволяет жителям области не чувствовать себя бедными. Они могут купить необходимые продукты, они могут купить необходимые предметы, и они могут позволить себе отдых достойный и времяпрепровождение.

Отметим, что, по данным Воронежстата, средняя зарплата в Воронежской области во втором квартале 2022 года составила чуть менее 46,4 тыс. рублей. При этом уровень безработицы в регионе в июле, по данным региональной службы занятости, составил 3,1%.