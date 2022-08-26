Екатеринбург, 26 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший охранник, испортивший картину Анны Лепорской «Три фигуры» может получить 250 часов обязательных работ. Такое наказание для него запросили представители обвинения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

В свою очередь, сторона защиты выступала против такого наказания. По словам адвоката, экс-охранник имеет инвалидность и не сможет справиться с нагрузкой при выполнении обязательных работ. Защита просила назначить мужчине штраф, пояснив что у уральца есть накопления для выплаты необходимой суммы.

В ходе судебного заседания адвокат также пояснил, что его подзащитный направил в адрес фонда поддержки Третьяковской галереи 5 тыс. рублей — почти половину от его пенсии. Мужчина также в письменном виде принёс извинения галерее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года охранник «Ельцин-центра», в котором тогда проходила художественная выставка, дорисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Стоимость полотна оценивается в 75 млн рублей. Реставрационные работы обойдутся в 250 тыс. рублей. Мужчину судят за вандализм. При этом он уверяет, что поступок совершил по просьбе неких детей, представившихся авторами картины.

Наказание бывшему охраннику суд определит 29 августа.