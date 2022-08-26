Пермь, 26 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В администрации Перми заявили, что сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Официальный комментарий чиновников появился после ряда публикаций СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор в автобусе

В частности, newsko.ru пишет, что мэрия представила в комитет по бюджету Пермской гордумы основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2023–2025 годы. В городской Контрольно-счётной палате отметили, что документом предлагается увеличить плату за проезд в общественном транспорте.

«Предложено увеличить тариф с 2023 года», — сказала заместитель председателя КСП Светлана Петерс. Она сделал акцент на росте числа безбилетников. При отсутствии эффективных мер по повышению собираемости за проезд, увеличение тарифа ляжет на плечи добросовестных плательщиков.

Мэрия, в свою очередь, дала пояснения: »Ежегодно рассчитывается экономически обоснованный тариф, который складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров. Этот показатель необходим департаменту транспорта для внутренних расчетов и определения объемов транспортной работы».

Первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин подчеркнул, что сейчас приоритетом отрасли является работа по повышению собираемости платежей, которая положительно скажется на доходной части. С начала года на нарушителей составлено 5,2 тысячи протоколов за безбилетный проезд. Общий объём назначенных штрафов за этот период составляет 1,5 млн рублей.