Рига, 26 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

За три дня возле парка Победы, где власти Латвии проводят демонтаж и снос советского мемориального комплекса воинам-освободителям Риги, задержаны 27 человек. Об этом гостелевидению страны LTV сообщил заместитель начальника Главного управления полиции Ансис Пумпурс.

По его словам, с 22 по 25 августа 2022 года возле памятника Освободителям Риги было задержано 27 человек, а 14 дронов, пилотируемые без разрешения, перехвачены стражами порядка. Он признал, что большая часть задержаний связана с неповиновением требованиям полиции и мелким хулиганством. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника органов.

Несмотря на то, что воздушное пространство над парком Победы закрыто, кто-то все же попытался запустить дроны. По факту нарушения беспилотной зоны начато 27 административных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.