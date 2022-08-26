Москва, 26 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и российская артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ. За последние сутки было поражено десять пунктов управления армии киевского режима и пять складов вооружения. Об этом 26 августа сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах», — говорится в новой сводке ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Соледар, Боковое Донецкой Народной Республики, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области.

Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Минбороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артёмовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области», — указано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 августа, в рамках проведения специальной военной операции российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ и четыре склада боеприпасов.