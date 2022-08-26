Москва, 26 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российские войска нанесли сосредоточенные огневые удары по позициям ВСУ у города Северска и села Яковлевки в ДНР. Об этом сообщает 26 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Уточняется, что в районе Северска находились боевые позиции подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а в районе Яковлевки — 101-й бригады территориальной обороны.

«Уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

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