Москва, 26 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,2% граждан РФ, деятельность главы государства одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,2% участников опроса (плюс 1,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,6 п. п. за неделю)», — говорится в исследовании.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина и правительства одобряют 52,6% и 50,9% опрошенных.

Опрос был проведен с 15 по 21 августа, в нём приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет, метод опроса — телефонное интервью.