Белгород, 26 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Фестиваль «Третье ратное поле России», посвящённый 80-летию Прохоровского танкового сражения, проведут в 2023 году в Белгородской области, сообщил 26 августа в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Прохоровское поле

На проведение фестиваля Ростуризм выделил региону грант в размере 30 млн рублей. Губернатор отметил, что область старается развивать туризм как отрасль экономики, участвует в федеральных проектах и получает господдержку.

«Мы хотим, чтобы туризм, который является очень важным направлением нашей деятельности, стал воспитательным процессом, и отдыхом, и, конечно же, новой отраслью экономики, которая позволяет создать рабочие места и генерить дополнительный доход в бюджеты как региональные, так и федеральные. Надеюсь, что вместе у нас все планы сбудутся, и мы достигнем тех целей, которые поставили перед собой.

Как сообщало ИА REGNUM, Белгородская область участвует в пилотном проекте школьного туризма.